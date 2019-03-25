Сколько алкоголя: Жительница Горловки показала супермаркет (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в супермаркете «Геркулес-MOLOKO». Цены на продукты она опубликовала в соцсети.
Так, в магазине можно купить:
- огурцы (кг) – 185 руб. (78 грн по местному курсу на 25.03.2019);
- яблоки – 71 руб. (30 грн);
- масло подсолнечное (1 л) – от 60 руб. (25 грн).
Также продаются крупы:
- пшеничная – 21,9 руб. (9 грн);
- перловая – 27 руб. (11 грн);
- гречневая – 34,5 руб. (15 грн);
- макароны (400 г) – от 26 руб. (11 грн).
В магазине – большой выбор спиртных напитков: продается водка, настойки, коньяк, ликеры, вино, ром. Цены в среднем мало чем отличаются от стоимости алкоголя в иных магазинах. Есть и элитный алкоголь. К примеру, бутылка виски стоит 1495 руб. (633 грн), бренди – 786 руб. (333 грн).
Пользователи соцсетей прокомментировали увиденное:
- Анна: «Богатый выбор товаров»;
- Жанна: «Сколько алкоголя».
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