Мультиварки, утюги, стиральные машины: Жительница Горловки показала цены на быттехнику в «ДНР» (Фото). Новости

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Мультиварки, утюги, стиральные машины: Жительница Горловки показала цены на быттехнику в «ДНР» (Фото)

ДН

20.03.19 10:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в магазине «Фокс» (бывший «Фокстрот»). Цены на товары она опубликовала в соцсети.

Магазин специализируется на продаже быттехники. В нем в середине марта можно купить:

  • стиральные машины – по цене от 13 299 руб. (5,6 тыс. грн по местному курсу на 20.03.2019);
  • утюги – от 1399 руб. (593 грн);
  • мультиварки – от 3299 руб. (1398 грн);
  • кухонные комбайны – от 3699 руб. (1567 грн);
  • блендеры – от 949 руб. (402 грн).

Горловчанам предлагают продукцию Philips, Saturn, Beko и других производителей.

Также на витринах выставлена посуда, весы, есть небольшой выбор мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков.  

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