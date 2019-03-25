Адская заброшка: В «ДНР» комплекс недостроев утопает в мусоре (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как сейчас выглядит комплекс недостроенных зданий «Монолит», расположенный в микрорайоне Восточный. Кадры заброшенных недостроев он опубликовал в соцсети.

«Хочу показать адскую заброшку "Монолит" в городе Макеевка. Это очень страшное и опасное место. Это огромная недостройка, строительство было начато в конце 80-х годов, и было заморожено в 90-е годы, когда был кризис», – отмечает макеевчанин.

«Тут проводит время местная молодежь, надписи на стенах это подтверждают. Очень много страшных случаев здесь происходило. Один из них в 2014 году, когда здесь зверски убили 14-летнюю девочку», – говорит он.

Автор кадров добавил, что все конструкции недостроенных зданий очень опасные и могут рухнуть в любой момент: «Не рекомендую здесь никому гулять, но молодежь все это игнорирует – правила безопасности, и все равно тут гуляет. Жутковато тут – куча обломков кирпичей, куча мусора, и почему-то много воды. Если днем тут так жутко, представляю, что тут вечером и ночью. Вокруг этой заброшки тоже полно мусора».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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