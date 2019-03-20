Сводка из зоны ООС за 19 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов украинских военных у Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли украинские позиции:

из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новоалександровки;

из минометов калибрами 120 мм и 82 мм – в районе Крымского;

из минометов калибром 82 мм и ручных противотанковых гранатометов – в районе Новолуганского;

из минометов калибром 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Новотошковского.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе населенного пункта Лебединское из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский военный получил ранения.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 16 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 172 единицы. Под огонь попали район Донецкого аэропорта, село Спартак, поселки Старомихайловка и шахты "Трудовская" в окрестностях Донецка; Ясиноватая; горловские поселки Гольмовский и Доломитное; села Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 12 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе, сел Молодежное, Калиново-Борщеватое, Логвиново, Сокольники и Желобок. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), минометов калибром 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».