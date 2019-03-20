В «ЛНР» мужчина забил до смерти хозяина магазина. Новости

В неподконтрольной украинским властям Брянке (Луганская обл.) возле одного из магазинов был обнаружен труп мужчины 1968 года рождения с ушибленными ранами в области лба и волосистой части головы. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».
Отмечается, что труп был обнаружен 11 марта. По подозрению в убийстве были задержаны двое местных жителей 1990 и 1988 годов рождения, которые дали признательные показания.
«Около 11 часов было, темно. Начали скандалить с человеком. Сначала словесный скандал был, потом в драку переросло. В конце я его два или три раза кирпичом ударил по голове», – пояснил один из задержанных.
У второго задержанного обнаружили арсенал боеприпасов, оружия и взрывчатки, от которого он не успел избавиться. «Гранаты, патроны, пистолет, бронежилет, гранатомет. Хранилось на даче под полами», – заявил мужчина.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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