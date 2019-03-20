Такой длинной очереди я еще не видел: Житель Горловки показал КПП «ДНР» (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов 19 марта побывал на КПП «ДНР». О своей дороге и впечатлениях он рассказал в соцсети.

«Блокпост "Горловка". Сидите дома! Едем через блокпост "Горловка" ("ДНР") или "Сказ о потерянном времени". С утра, как говорится, ничего не предвещало... На остановке "Шахта "Кочегарка" желающих доехать до блокпоста было сравнительно немного (время около 12:00). Двери маршруток не срывали с петель, спокойно уселись, едем... Никитовский рынок. Пенсионеры штурмом берут "сотку", долго не могут закрыть дверь, не все вошли. Через пару минут мы выходим на блокпосту», – рассказывает Михаил.

«Удивляет, что маршруткам и автобусам (100 и 14) удается доехать до самого поста, машин сравнительно мало и уж точно мало иногородних "бусов". На этом "плюсы" сегодняшнего путешествия заканчиваются. Выясняется, что теперь нужно вернуться назад, чтобы стать в конец пешей очереди. Идем... Еще идем... Такой длинной очереди я еще не видел! Более тысячи – однозначно», – добавляет он.

По словам Михаила, туалеты, автобусная остановка синего цвета и другие ориентиры напоминают мираж и где-то далеко впереди виднеются на горизонте. Очередь расположилась на левой обочине. «Старики с трудом переходят по грязи и лужам, переступая колею, которая четко отпечаталась от колес автобусов. Вдоль всей "сетки" – горы мусора… Где-то в глубине души я уже понимаю, что никуда не еду, что просто вернусь домой, отложу поездку. Но... Все же иду искать альтернативу! До Артемовска (после переименования – Бахмут – ред.) любезно приглашают доехать за 400 грн. До "нуля" – за 350 руб. (148 грн по местному курсу на 20.03.2019 – ред.)», – сообщает горловчанин.

Михаил также рассказал, что в итоге отложил поездку и не вернулся в занятую очередь, а проследовал в сторону Никитовки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube