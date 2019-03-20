В Украине в 2018 году бесплатной правовой помощью воспользовались 58 тыс. переселенцев. Новости

В Украине выстроена развитая сеть бесплатной правовой помощи, включающая 23 региональных центра по всей стране, 433 бюро правовой помощи и 96 городских центров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 марта, в ходе заседания правительства рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, услугами центров бесплатной юридической помощи в прошлом году украинцы воспользовались 623 тыс. раз. «Кроме того, в нашу систему колл-центров, которая дистанционно предоставляет консультации по телефону, украинские граждане обратились 221 тыс. раз», – сказал он.

Министр юстиции также перечислил категории граждан, которые получили бесплатные юридические консультации, а также помощь юристов и адвокатов. «400 тыс. украинцев – это малообеспеченные граждане, это 64% всех обращений, которые мы обработали и государство оказало помощь именно тем украинцам, чей доход менее 2-х прожиточных минимумов доходов граждан. Это те люди, которые ранее априори не имели возможности нанять адвоката или юриста», – проинформировал Петренко.

«Вторая категория – это ветераны войны и участники боевых действий. 55 тыс. участников боевых действий и ветеранов – это почти 9% от всех обращений, получили профессиональную правовую помощь по абсолютно широкой палитре вопросов. Это и социальное обеспечение, и получение земельных участков, и начисление субсидий, и выплаты семьям погибших», – сообщил глава Минюста.

«Третья большая категория – это внутренне перемещенные лица, которые стали жертвами войны на востоке. 58 тыс. украинцев в прошлом году получили от государства бесплатную правовую помощь. Лица с инвалидностью – 84 тыс. украинцев с ограниченными возможностями получили правовую помощь от государства через систему бесплатной правовой помощи. Также дети и дети-сироты – почти 10 тыс. детей или их опекунов получили такую помощь», – добавил Петренко.