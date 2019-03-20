Новый этап: Правительство решило внести изменения в систему бесплатной правовой помощи. Новости

В Кабинете министров утвердили внесение изменений в работу системы бесплатной правовой помощи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 марта, в ходе заседания правительства рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Мы предлагаем, чтобы непосредственный контроль, мониторинг, оценка эффективности, а также предложения правительства о бюджетировании на следующие годы работы системы бесплатной правовой помощи выполнял независимый наблюдательный совет, который будет формироваться на публичном конкурсе», – сказал он.

«Конкурсная комиссия будет сформирована из представителей международных организаций. Этот независимый наблюдательный совет не будет иметь никаких политических влияний. Он, по образцу, который мы взяли с канадской системы, системы США, будет ежегодно делать отчет, мониторинг и представлять правительству свою оценку работы системы бесплатной правовой помощи», – добавил Петренко.

Министр юстиции также сообщил, что услугами центров бесплатной юридической помощи в прошлом году различные категории граждан воспользовались 623 тыс. раз.

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