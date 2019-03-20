Почти 2 миллиона: В курортной зоне Славянска завершают реконструкцию пляжа (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) продолжается работа по созданию на берегу озера Вейсовое рекреационно-оздоровительной зоны «У соленых озер». Как передает корреспондент «Донецких новостей», городские власти уверяют, что работы завершатся через полтора месяца.

Озеро Вейсовое расположено в пределах Регионального ландшафтного парка «Славянский курорт», а территория возле водоема находится в коммунальной собственности территориальной громады Славянского городского совета. Поэтому часть средств на реализацию проекта шла из местного бюджета.

В рамках проекта «У соленых озер» уже отремонтированы две дороги.

«Дополнительно мы выделяем на проект из местного бюджета 1 млн 100 тыс. грн. Из них 400 тыс. грн – это для того, чтобы официально сделать там коммунальный пляж (закупить оборудование, спасательные круги, мячи, палатки и пр.). И плюс еще 700 тыс. грн – на дополнительные работы по проекту: хотим заменить на новые электрические столбы, которые идут вдоль улицы. То есть уже комплексно завершить этот проект», – рассказал Славянский городской голова Вадим Лях.

Мэр пообещал, что вход на коммунальный пляж будет бесплатным.

Как рассказал «Донецким новостям» начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко, после введения в эксплуатацию пляжа при Славянской городской комплексной детско-юношеской школе планируется запустить проект «Летняя школа плавания на открытой воде». «У нас есть инструктора физической культуры и спорта, и если все удастся, возможно, летом на пляже один-два раза в неделю будут дежурить наши специалисты. Они будут приглашать деток и учить их плаванию на открытой воде», – пояснил Мищенко.

Как сообщалось ранее, строительные работы на озере Вейсовое проводит предприятие-переселенец, которое до событий 2014 года работало в Донецке, а офис находился в Ясиноватой.

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