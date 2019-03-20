Кабмин приступил к формированию ОТГ на неподконтрольной Луганщине. Новости

Кабинет министров Украины приступил к разработке перспективного плана формирования объединенных территориальных громад (ОТГ) на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 марта, в ходе заседания правительства сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«Сегодня мы на правительстве принимаем решение об утверждении перспективного плана Луганской области по формированию перспективных объединенных территориальных громад. К сожалению, до настоящего времени мы имели возможность планировать только перспективные планы по освобожденным территориям Луганской области», – сказал он.

«Сейчас мы приступаем к тому, чтобы сформировать перспективный план создания ОТГ на временно оккупированной территории. Мы сегодня принимаем решение о создании 11 ОТГ после освобождения с центрами, которые будут расположены в Алчевске, Антраците, Должанске, Зимогорье, Кадиевке, Луганске, Лутугино, Молодогвардейске, Ровеньках, Сорокино и Хрустальном», – сообщил Зубко.

По его словам, это чрезвычайно важно. «Чтобы показать жителям, которые сегодня находятся в заложниках на временно оккупированной территории, каким образом будет создана концепция формирования местного самоуправления на временно оккупированной территории», – отметил министр регионального развития и ЖКХ Украины.

«Мы даем возможность сейчас на контролируемой территории создать громады – а это совсем другой уровень жизни. Там ситуация будет кардинально меняться с точки зрения инфраструктуры. Например, бюджет Харькова – 2,8 млрд грн, а сейчас – 9 млрд грн. Представьте себе, каким был бы бюджет Донецка или Луганска», – добавил премьер-министр Владимир Гройсман.