Ситуация в пунктах пропуска днем 20 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 20 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- «Администратор»: «13:27. На 13:00 пешей очереди полная сетка на выезд из Горловки».
КПВВ «Марьинка»:
- Анастасия: «10:00. На въезд в Донецк на "Каргилле" льгота 38 машин, общая 150 машин, суперльгота бесконечно»;
- Nata: «12:37. "Каргилл" из Донецка. Общая на спуске с моста, льгота машин на двадцать меньше. Пеших очень много. Это полчаса назад».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Адепт»: «9:34. Еленовка. Движения нет. От слова совсем. Машин – за церковь»;
- Феликс: «10:49. Еленовка. Суперльгота до второго туалета».
- Андрей: «11:11. Приехали в Еленовку в 5:00, были 86 в основной очереди. Не продвинувшись ни на один сантиметр в 9:40 уехали в Гнутово. Скоро заеду на проверку. Всего машин до камышей»;
- «Адепт»: «12:29. Еленовка. Движение 5 машин раз в 45 минут».
КПВВ «Гнутово»:
- Алла: 8:42. «Подскажите, какая пешая очередь в Гнутово?»
- Сергей: «10:31. В Гнутово пешей очереди нет. Там только под автобус на который есть билет. Могут взять если есть место».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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