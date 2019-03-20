Ситуация в пунктах пропуска днем 20 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «13:27. На 13:00 пешей очереди полная сетка на выезд из Горловки».

КПВВ «Марьинка»:

Анастасия: «10:00. На въезд в Донецк на "Каргилле" льгота 38 машин, общая 150 машин, суперльгота бесконечно»;

Nata: «12:37. "Каргилл" из Донецка. Общая на спуске с моста, льгота машин на двадцать меньше. Пеших очень много. Это полчаса назад».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Адепт»: «9:34. Еленовка. Движения нет. От слова совсем. Машин – за церковь»;

Феликс: «10:49. Еленовка. Суперльгота до второго туалета».

Андрей: «11:11. Приехали в Еленовку в 5:00, были 86 в основной очереди. Не продвинувшись ни на один сантиметр в 9:40 уехали в Гнутово. Скоро заеду на проверку. Всего машин до камышей»;

«Адепт»: «12:29. Еленовка. Движение 5 машин раз в 45 минут».

КПВВ «Гнутово»:

Алла: 8:42. «Подскажите, какая пешая очередь в Гнутово?»

Сергей: «10:31. В Гнутово пешей очереди нет. Там только под автобус на который есть билет. Могут взять если есть место».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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