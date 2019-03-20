В который раз горит: В Донецке снова пожар на шахте Куйбышевской (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошел пожар на территории шахты «Куйбышевская», которая после пожара в 2008 году была переведена в режим водоотлива, а в 2009 была затоплена. Об этом сегодня, 20 марта, пишут пользователи соцсетей.

«Сегодня горела шахта на Азотном», – пишут дончане.

Дончане активно обсуждают пожар.

Полина: «Опять?»;

Владимир: «Сгорел сарай, гори и шахта»;

Денис: «Туда менты приехали, никого не пропускали»;

«Имя: «Все ... в этой банановой республике не слава богу. То что-то горит, то взрывается, то рушится».

Напомним, что в апреле 2018 года в Донецке загорелось административное здание закрытой шахты «Куйбышевская».