10 дней до выборов президента: На Донетчине – ажиотаж в отделах ведения реестра избирателей (Видео). Новости

До голосования на выборах президента Украины – 10 дней. В Донецкой области в отделах ведения Государственного реестра избирателей – большие очереди. Люди приходят, чтобы изменить участок или исправить ошибки.

Жительница Мариуполя Алена Гаврилишина в этом году должна голосовать впервые. И волнуется, что не сможет. Ведь узнала – в реестре избирателей ее нет. Теперь девушке нужно обратиться в орган ведения реестра. «Все началось с того, что позвонили моей маме и попросили, чтобы я в срочном порядке предоставила копию паспорта. Почему? Потому что у них какие-то сбои в базе данных, и они не знают точного года моего рождения. А прописана я не в городе, прописана я у родителей за городом», – рассказала она.

В отделении – ажиотаж. Лидия Сорока приехала из временно неподконтрольной украинской власти Макеевки. Хочет изменить участок. Ради этого готова стоять в большой очереди. «Тут проголосую и тогда уже поеду назад в свою Макеевку. Потому что я очень хочу голосовать за своего президента», – поделилась пенсионерка.

Изменения в реестр можно вносить не позднее, чем за 5 дней до голосования. Как объясняют в учреждении, это главная причина такого наплыва людей. «До 25 марта, да, можно внести какие-то изменения в отдел реестра избирателей. Для этого надо прийти с паспортом, ксерокопией паспорта и проверить себя в списках. И кому необходимо – сделать изменения места голосования», – сообщила и. о. начальника отдела ведения Государственного реестра избирателей Ирина Васильева.

Проверить себя в списках возможно через интернет на сайте Госреестра избирателей. А также на участках. Большинство из них уже начали работу. «Списки мы уже получили, пригласительные на выборы мы разносим. Кому-то вручаем в руки, кому-то кладем в почтовый ящик. Люди уже приходят к нам на участок, проверяют себя в списках. Если кто-то вдруг в списке отсутствует, конечно, идут в администрацию, обращаются в администрацию», – рассказала председатель комиссии избирательного участка Анна Шастало.

В учреждениях отмечают: такого количества людей накануне выборов не было давно. Убеждены, что украинцы к своему праву голоса небезразличны.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Источник: ТК «Донбасс»

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