В аптеке Мариуполя продают наркотические препараты без рецепта (Видео). Новости

Жители Мариуполя (Донецкая обл.) жалуются, что в некоторых аптеках города можно приобрести таблетки с наркотическим содержимым без рецепта.

Так, мариупольчанка Лариса жалуется, что аптека рядом с ее домом привлекает парней. Женщина обеспокоена, ведь слышала, что в некоторых заведениях можно приобрести наркотические средства. «Это очень печально. И с этим бороться очень сложно. Должны бороться правоохранительные органы», – сказала она.

Отдельные медикаменты хоть и не являются наркотиками, но содержат алкалоиды. Журналистам удалось купить препарат «Кодтерпин». За два пластинки отдали 150 грн. Чтобы купить лекарства – рецепт не нужен. Но в аптеке попросили спрятать телефон. Это – лекарство от кашля. В его составе – кодеин. Он вызывает зависимость. Поэтому наркологи советуют принимать таблетки только по назначению и не преувеличивать дозу. «Можно получить тот же эффект, который в общем-то наблюдается при употреблении ацетилированного опия. Побочное действие лекарственного средства, которое предназначено для подавления кашля», – объяснил главный врач наркодиспансера Александр Пиенко.

Продавать без рецепта эти таблетки можно. Однако, как отмечают в полиции, на продажу должна быть лицензия. Если нет – будут наказывать по закону. «Это нарушение правил, установленного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, арест сроком до 6 месяцев или лишение свободы сроком до 4 лет», – сообщила пресс-офицер Центрального отдела полиции Мирослава Попова.

На прошлой неделе мариупольские правоохранители закрыли две аптеки, в которых обнаружили такие нарушения.

Источник: ТК «Донбасс»