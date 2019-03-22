Облегчить жизнь людей: Марчук рассказал о важности открытия КПВВ «Золотое». Новости

Украинская сторона провела разминирование территории, подготовила инженерно-технические сооружения и подготовила к открытию автомобильной пункт пропуска «Золотое», расположенный на линии разграничения на Луганщине, но Россия блокирует его открытие. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

«Украинская сторона потратила на все эти подготовительные работы более 7 млн грн. Украинская сторона несколько раз выступала с предложением открыть этот КПВВ. Есть соответствующая процедура – должны быть соответствующие люди: врачи, пограничники, патрули. Украинская сторона дважды выводила персонал, информируя об этом другую сторону, прежде всего, россиян, заявляя о готовности открытия КПВВ "Золотое"», – сказал он.

Он напомнил, что решение об открытии КПВВ «Золотое» было принято на встрече лидеров «Нормандской четверки» в Берлине еще в 2016 году, однако Россия его не выполняет, обсуждение этого вопроса проходит сейчас постоянно в ходе переговоров в Минске.

«У России находились разные аргументы, доходившие до абсурда, чтоб только не открывать КПВВ "Золотое"», – заявил Марчук.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе рассказал, что значит для мирных жителей открытие КПВВ «Золотое», и почему это так важно: «Есть 6 КПВВ – 5 автомобильных [на Донетчине] и один пешеходный в Станице Луганской. Если мы открываем КПВВ "Золотое" – это 120 км от Станицы Луганской, 80 км от Майорского, 210 км от Марьинки, 300 км от Новотроицкого и 390 км от Гнутово. Открывая КПВВ "Золотое", мы упрощаем для людей проезд – не делать объезд в 120 км. Надо понимать, что там много не очень молодых людей, пересекают линию разграничения».

«Кроме того, в районе КПВВ "Золотое" по обе стороны линии разграничения проживают 135 тыс. человек – 77 тыс. с подконтрольной Украине территории и 57 тыс. человек с неподконтрольной», – добавил Марчук.

Как сообщалось ранее, уже более 2-х лет автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживать и пропускать граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Сейчас через КПВВ «Золотое» украинской стороной осуществляется пропуск только жителей сел, которые находятся по обе стороны разграничения. Через него не производится пропуск всех остальных граждан.

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