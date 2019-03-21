«Аркан» по запросу: Как сейчас проверяют переселенцев-пенсионеров. Новости

В Украине продолжают проверять пенсионеров-переселенцев, но уже не так, как раньше. Об этом рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач.

Она напомнила, что в прошлом году была серия решений судов разных инстанций и относительно механизма начисления / прекращения выплат пенсий, и относительно Постановления Кабмина №365, которой устанавливался механизм проверки ВПЛ, начисления и прекращения пенсий и социальных выплат.

«Было очень важное судебное решение, которое фактически отменило действие Постановления №365 в контексте пенсионного обеспечения – привязку к проверкам ВПЛ. Таким образом, с момента прекращения действия Постановления №365 возник вопрос, какой же механизм заменит его. С момента принятия данного судебного решения Министерство социальной политики фактически каждую неделю, каждый день обещает разработать новый механизм выплат, начислений, проверок, идентификаций пенсионеров из Донбасса», – отмечает Толкач.

«На сегодняшний день, учитывая, что другого нормативного акта нет, использовались механизмы, предусмотренные Постановлением №365, но в урезанном формате – прекратились проверки на дому, прекратились проверки по спискам СБУ. Появились проверки по спискам "Аркан". Но на сегодняшний день, в соответствии с той информацией, которая у нас есть из регионов, где наши мониторы постоянно мониторят ситуацию, департаменты социальной защиты населения на местах уже не получают информацию напрямую от Пограничной службы. Т. е. исключительно по запросу Пограничная служба может предоставить информацию по конкретному гражданину: вернулся ли он на оккупированные территории и находится там более 60 дней или нет», – рассказывает правозащитница.

Координатор по адвокации БФ «Право на защиту» добавила, что правозащитники рекомендуют пенсионерам перестраховываться, если они выезжают на неподконтрольную территорию более чем на 60 дней: «Подавать соответствующее заявление в департаменты социальной защиты, и таким образом перестраховываться, чтобы не было прекращено действие справки ВПЛ, социальные выплаты и пенсия».

Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тыс. исков против Пенсионного фонда Украины. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов. Заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины. Она подчеркнула, что украинские власти должны безотлагательно решить вопрос выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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