Работа над механизмом выплат пенсий жителям неподконтрольного Донбасса проходит формально. Новости

Работа над новым механизмом выплат пенсий жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса проходит формально и не учитывает интересы граждан Украины, которые не являются переселенцами. Об этом рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач.

«Механизм выплаты пенсий ВПЛ на сегодняшний день единственный механизм для граждан, которые проживали и продолжают проживать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, по которому они могут получать пенсию. Другого механизма для граждан, чтобы реализовать свое конституционное право на пенсию, не существует», – сказала она.

«Это означает, что исключительно после регистрации внутренне перемещенным лицом, человек имеет возможность реализовать свое право на пенсионное обеспечение», – продолжила Толкач.

По ее словам, работа над новым механизмом выплаты пенсий проходит «формально», в частности были созданы рабочие группы при Министерстве социальной политики Украины, в состав которых вошли и правозащитные организации.

«Но пока что мы не видим конкретного механизма. В январе на сайте Пенсионного фонда Украины появился проект нормативно-правового акта, который должен был бы заменить Постановление №365 в части пенсий. К сожалению, данный проект не учитывает интересы жителей оккупированных территорий, которые не являются переселенцами. Опять же – новый механизм не прописан», – сообщила представитель БФ «Право на защиту».

«Остаются идентификация в "Ощадбанке" и отдельная процедура идентификации пенсионеров Пенсионным фондом. Тут мы видим серьезную проблему, потому что считаем именно эти положения дискриминационными, поскольку все остальные пенсионеры не проходят такие проверки в ПФУ. Второй вопрос – присутствует дискриминация и в вопросе физической идентификации в "Ощадбанке", поскольку за "Ощадбанком" фактически закреплена монополия: пенсионеры и переселенцы из Донбасса не могут пользоваться услугами других банков», – добавила правозащитница.

Она отметила, что на сегодняшний день проект нормативного акта о выплатах пенсий жителям неподконтрольного Украине Донбасса находится в стадии публичного обсуждения, и правозащитники направили большой перечень своих замечаний о его недостатках и в Пенсионный фонд, и в Кабинет министров, и в Министерство социальной политики Украины.

Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тыс. исков против ПФУ. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов. Заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины. Она подчеркнула, что украинские власти должны безотлагательно решить вопрос выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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