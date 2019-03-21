На Луганщине полиция и спасатели готовы нести службу в день выборов президента. Новости

На избирательных участках Луганщины в день выборов президента Украины будут работать 3,6 тыс. полицейских. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области Сергей Колесник.

«У нас будут задействованы 3,6 тыс. сотрудников. Мы будем обеспечивать охрану общественного порядка на 536 избирательных участках, которые расположены на территории Луганской области. Полиция готова к несению службы и охране публичной безопасности», – сказал он.

По словам начальника ГУ ГСЧС Луганской области Михаила Пшика, на избирательных участках вместе с правоохранителями в день выборов будут нести службу 900 спасателей, задействуют и специальную технику. «ГСЧС вместе с Национальной полицией обеспечит работу пиротехнических групп во время избирательного процесса и группы реагирования на химическую опасность», – сообщил он.

Советник министра МВД Украины Иван Варченко напомнил, что в день выборов избиратель не должен отчитываться о результатах своего голосования ни перед политическими силами, ни перед своими знакомыми или друзьями. «Более того, он не имеет права брать деньги за результат своего волеизъявления. Мы напоминаем, что закон четко запрещает фотографировать, снимать на видео или каким-то иным способом фиксировать результат своего волеизъявления на избирательном участке», – заявил Варченко.

«Избиратель не должен показывать свой избирательный бюллетень и таким образом отчитываясь перед кем-то из смотрящих или наблюдающих за этим процессом. Подобные нарушения могут повлечь как административное взыскание, так и уголовную ответственность», – добавил он.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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