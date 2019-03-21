В Украине за годы войны на Донбассе статус пленных и заложников законодательно не определен. Новости

В Украине за 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе статус пленных и заложников до сих пор законодательно не определен, а соответственно – нет механизма для защиты их прав и компенсации ущерба. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

«Чтобы преодолеть проблему, надо четко ее обозначить. Вопрос определения статуса лиц, и его закрепление на законодательном уровне как раз и есть тем путем, по которому можно по нормам международного гуманитарного права перенести обозначения в нашу правовую систему и утвердить на уровне норм нашего законодательства», – сказал он.

По его словам, законодательное урегулирование проблемы необходимо для того, чтобы был сформирован механизм ее решения. «Речь идет и об оказании поддержки, и об обеспечении интеграции, и о других аспектах, которые связаны с этим статусом. В контексте основ переходного правосудия, которые сегодня формируются, и должны будут реализовываться во время преодоления последствий вооруженного конфликта на востоке Украины, вопросы компенсации ущерба и предоставления помощи жертвам конфликта являются также актуальными», – пояснил Павличенко.

Он отметил, что в эту среду, 20 марта, в профильном комитете Верховной Рады Украины было заявлено о наличии пяти законопроектов, которыми определены статусы пленных, заложников и арестованных. «Мы на сегодняшний день обращаемся к конкретным двум законопроектам, которые должны быть согласованы. Этот вопрос должен быть решен еще при этой каденции [парламента], чтобы он снова не перешел в долгий ящик», – считает правозащитник.

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