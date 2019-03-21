Геращенко пояснила, почему до сих пор законодательно не определен статус заложников и пленных. Новости

В парламенте сейчас зарегистрированы 7 законопроектов, которые тем или иным образом связаны с урегулированием вопросов, связанных со статусом политзаключенных и заложников. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Несколько этих законопроектов рассмотрены профильными комитетами, и рекомендовано их отклонить. И есть три законопроекта, которые рекомендуют рассмотреть в первом чтении», – сказала она.

По ее словам, среди них и законопроект №8205, о котором рассказал один из его соавторов – народный депутат Украины Юрий Шухевич, а также законопроект «О борьбе с терроризмом» №8337.

«Я неоднократно на согласительных советах поднимала вопрос о том, чтобы поставить весь блок законопроектов, связанных с урегулированием вопросов арестованных, политзаключенных, заложников и военнопленных, на повестку дня. К сожалению, этого не произошло в связи с тем, что Верховная Рада Украины вошла в зону предвыборной турбулентности – все на выборах. Очень сложно иногда найти 226 голосов, чтобы принять эти законы, которые чрезвычайно важны», – заявила Геращенко.

Как сообщалось ранее, в Украине за 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе статус пленных и заложников до сих пор законодательно не определен, а соответственно – нет механизма для защиты их прав и компенсации ущерба. При этом, по словам правозащитников, в Верховной Раде находятся 5 законопроектов по этому вопросу.

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