Ситуация в пунктах пропуска днем 21 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «13:22. По Бахмуту – Горловке. Сегодня ехал из Харькова на своей машине, приехал в 2 ночи в Бахмут был пятым, но потом оказался двадцатым, но в принципе проехал быстро за 1,5 часа. Очередь из машин со стороны Украины где-то штук 40, со стороны ДНР – Армагедон, машин очень много, сколько не знаю, посчитать невозможно, точно больше 150, пешая полный загон, это жесть!».

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «11:53. "Каргилл" – очередь огромная. Машин 250. Пропускают в основном перевозов. Стоим с 6:30. Продвинулись метров на 200! Ужас какой-то. Зато перевозы мотаются туда-сюда».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «10:11. Еленовка в Донецк, 10 авто»;

Александр: «11:52. В Еленовке до третьего туалета общая. Движение есть»;

Елена: «12:43. Итог поездки сегодня: в Еленовку приехала в 5:30, была между 1 и 2 туалетом. Проехала в 11:30. В Донецк было мало машин, начали запускать на встречку»;

«Администратор»: «13:36. Еленовка, пешая очередь. Выехала с Южного АВ в 7:00 (на автобусе), под Еленовский пост приехали в 7:35, ждали открытие. В 8:05 заехали на БП, через 1 час и 30 минут собрали паспорта, раздали в 12:00. Украинские БП прошли меньше чем за час, в 12:50 была в автобусе в Волноваху. Время указала днр-ое».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «11:11. В Гнутово на 11 часов (по местному времени, – ред.) в сторону Мариуполя на ДНР-посту больше 100 машин общей, льготы на половину. В Октябре сейчас в сторону Мариуполя около 100 машин, льготы 25 штук. Движемся хорошо. За час продвинулись на половину»;

Наталья: «13:13. Октябрь проехали за 2,5 часа. На украинском 30 минут назад было около 80 машин. Запустили машин 50. В следующий запуск должны попасть. В Донецк в Октябре пусто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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