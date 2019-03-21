Украинская сторона в ТКГ продолжает настаивать на обмене пленными, – Геращенко. Новости

Россияне открещиваются от переговоров по обмену пленными как на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, так и на уровне омбудсменов Украины и РФ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Очень важно в этом контексте заявление, которое вчера прозвучало в Киеве от Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая прибыла на суд к Вышинскому, и заявила, что у нее нет мандата заниматься вопросами освобождения и обмена россиян, которые осуждены в Украине за тяжкие преступления, на украинцев», – сказала она.

«Это интересно, потому что в Минске украинская сторона в прошлый раз 13 писем передала на имя Грызлова и российскую делегацию с требованием такой обмен провести. В этом году мы передали все те же списки – 25 на 25. И мы все время слышим от Грызлова, что это не в Минске должно обсуждаться, что на это есть мандат наших уполномоченных – Денисовой и Москальковой. То есть – одна рука в РФ не знает, что делает другая рука», – продолжила Геращенко.

По ее словам, украинская сторона требует, чтобы во время следующей встречи участников переговорного процесса в Минске, которая состоится 27 марта, первым вопросом был освобождение заложников.

«Вчера с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком мы направили соответствующее обращение со всеми цитатами Москальковой на имя господина Грызлова с просьбой: "Смотрите, ваша коллега, госпожа Москалькова, заявила, что у нее нет мандата, и что этим занимается Трехсторонняя контактная группа"», – отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

«Мы еще раз настаиваем на формуле 25 на 25. Мы готовы передать 25 россиян, осужденных в Украине, в обмен на 25 политзаключенных Кремля. Среди этих фамилий, кого выкрали и вывезли [в РФ], не только Гриб и Карпюк, а, например, Сазонович, которого выкрали и вывезли после пыток из Луганска, осудили в Ростове, сейчас удерживают в тюрьме», – добавила Геращенко.

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