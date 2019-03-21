Заложники «Л-ДНР»: Геращенко просит правозащитников напомнить МККК о его мандате. Новости

Международный Комитет Красного Креста должен добиваться от России доступа к заложникам, удерживаемым в «Л-ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Кто на самом деле забыл о наших заложниках, политзаключенных, так это некоторые международные миссии. Я считаю, что наши общественные организации должны объединиться в своем важном сигнале к Международному Комитету Красного Креста», – заявила она.

«Международный Комитет Красного Креста ни разу не имел доступа к заложникам на оккупированных территориях и возможности с ними пообщаться один на один. Кто об этом кричит? Одна украинская сторона», – продолжила Геращенко.

По ее словам, правозащитники и родственники заложников, которых удерживают в «Л-ДНР», могут подтвердить, что на протяжении 3-х лет у них не было права на телефонный звонок. «На протяжении уже более полугода не было возможности передать письма. Очевидно, что это – миссия Международного Комитета Красного Креста. Мы уважаем их нейтральность, непредвзятость, аполитичность, но молчаливой политикой нельзя оправдывать зло», – считает представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

«МККК должны добиваться от Российской Федерации и доступа к тюрьмам на оккупированной территории, и возможности общения в режиме тет-а-тет, и возможности постоянной передачи писем, и возможности телефонных звонков», – сказала Геращенко.

Она также проинформировала, что украинская сторона в ТКГ требует, чтобы во время следующей встречи участников переговорного процесса в Минске, которая состоится 27 марта, первым вопросом было освобождение заложников.

Читайте также: