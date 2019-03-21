Нас там нет: Россия блокирует создание механизма по поиску пропавших без вести на Донбассе. Новости

Россия блокирует создание механизма по поиску пропавших без вести на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 марта, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Одна из ключевых тем, которые мы поднимаем в Минске, это создание механизма по поиску пропавших с участием России, Международного комитета Красного Креста и Украины. Россия блокирует этот вопрос под эгидой того, что «нас там нет и вы должны создавать механизмы с ОРДО и ОРЛО*. ОРДО и ОРЛО – это Украина, и Украина с Украиной никаких механизмов создавать не будет, а с Россией – будем. Мы готовы там видеть, конечно, и так называемых представителей ОРДО и ОРЛО – марионеток Кремля, но говорить на эту тему будем исключительно с Россией», – заявила Геращенко.

Напомним, что 12 июля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о правовом статусе лиц, пропавших без вести (№ 5435). 1 августа президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2505-VIII «О правовом статусе лиц, пропавших без вести», который вступил в силу 2 августа 2018 года. Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников. Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря, в Украине Закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести» не выполняется: не создана комиссия по вопросам пропавших без вести, не разработан порядок функционирования поисковых групп, не стал действовать единый реестр пропавших без вести.

Как сообщалось ранее, МККК зарегистрировал более 700 обращений людей, чьи родственники пропали на Донбассе. Точных данных о количестве пропавших без вести нет, потому что конфликт продолжается. По информации МККК, на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения известно о более тысячи неопознанных тел погибших во время боевых действий на востоке Украины. Точных данных о количестве пропавших без вести нет, потому что конфликт продолжается. С 2014 года правозащитники зафиксировали более 5 тыс. случаев, связанных с исчезновениями людей на Донбассе. Согласно данным СБУ, пропавшими без вести на Донбассе в 2018 году официально числятся 294 человека. В МИД Украины заявили, что в зоне АТО на Донбассе без вести пропавшими считаются более 400 человек.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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