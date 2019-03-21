Процесс длился 7 часов: В Киеве переселенцы выстаивают огромные очереди, чтобы сменить место голосования (Фото). Новости

В Киеве переселенцы, желающие изменить место голосования для участия в выборах президента Украины, столкнулись с огромными очередями в отделах ведения Государственного реестра избирателей. Об этом сегодня, 21 марта, на своей странице в Facebook написал переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Юрий Кривенко.

«Хочу воспользоваться своим правом голоса. Прописан в Луганске, хоть и живу в Киеве 12 лет. Приехал по месту фактического проживания – в Соломенскую РГА. В кабинете № 324 работает несколько работников, но говорят, что сейчас только один человек принимает документы. В кабинет стоит очередь, примерно 70 людей. Пообщался с теми, кто стоит у входа в кабинет, говорят, что стоят с 9 утра. Когда пришли, очередь была уже около 80 людей. Документы начинают принимать с 9 утра. У людей в руках – паспорт и его копия, говорят, что без нее не будет дела. Интересно, что о копии никто не предупреждал, но есть возможность воспользоваться копировальным аппаратом у кабинета», – написал он.

Далее, описывая события, Кривенко рассказал, что на 45 минут прием граждан был приостановлен в связи с обеденным перерывом. «Пока мы стояли полтора часа в очереди, ушли около десяти человек, некоторые ругались, но большинство пожелали удачи. За счет ушедших людей немного очередь движется. Некоторые звонят куда-то и жалуются на созданные условия. Только пошел слух, что открыли дополнительный кабинет. Проверил. Нет, принимают только в 324-м кабинете. Надеюсь сегодня решить вопрос, но для меня вся эта ситуация дикая», – рассказал он.

По словам мужчины, многие в очереди не могли понять, почему нет онлайн-сервиса, где можно решить вопрос по поводу голосования по месту фактического проживания.

Позже к людям вышел чиновник, сказал что кабинет работает уже месяц без выходных с четырьмя специалистами и попросил отнестись к ситуации с пониманием. На вопрос Юрия, почему не открыли хотя бы еще один кабинет, чиновник ответил, что это режимный объект, где хранятся персональные данные, поэтому нельзя открыть еще один кабинет.

Одна из девушек в очереди сообщила, что пришла в отделение к 8:00, и в очереди уже тогда стояло 200 человек.

«В Соломенскую РГА пришли какие-то парни. Они потребовали ускорить движение очереди и обвинили в бездействии или злостном саботаже за какую-то выгоду руководителя отдела. Парни утверждали, что такая ситуация сейчас по всей стране, такие условия создаются искусственно, при которых как можно больше людей не получат возможности проголосовать. Как оно на самом деле – не знаю, как и непонятно, кто эти ребята и чья это инициатива. Но после кипиша нам вынесли стулья, ждать немного легче...», – продолжил рассказ Юрий.

Чтобы разобраться в ситуации, в Соломенскую РГА приехали корреспонденты одного из всеукраинских телеканалов. «[Журналисты] опрашивают людей, кто сколько стоит в очереди. Некоторые люди плачут, некоторые ругают местную власть», – отметил Юрий.

И все же в этот день мужчине удалось попасть на прием к специалисту. «В результате ожидания в очереди, получили справки. Процесс длился 7 часов», – подытожил Юрий Кривенко.

В комментариях переселенцы делятся своим опытом смены места голосования:

Виктория: «Пошла в феврале, и все сделала без очередей. Ни одного человека не было. А сейчас все проснулись и захотели голосовать»;

Александр: «Да, я в Дарницком районе был неделю назад, принимали 2 человека, народ активно подходил, ксерокопию они сами сделали и заявление тоже, я только подписал»;

Игорь: «Еще неделю назад в очередях было максимум 5 человек»;

Юрий: «В воскресенье после обеда простояли здесь 2,5 часа. Кстати, заявление не требуется, как оказалось»;

«Berdynskykh»: «У меня жена пару дней назад стояла там 2 часа, в 9 приехала, в 11 вышла из здания... та же история, один кабинет, одна женщина принимает»;

Павло: «Аналогичная ситуация в Оболонской РГА – масса людей, очереди, нервы, работников реестра не хватает на всех. Каждый второй-третий – переселенец. Это давно пора делать онлайн по банк айди или ЕЦП. А для тех, кто не осилит онлайн, тогда идти в реестр»;

Яна: «Неделю назад здесь не было ни какой очереди»;

Андрей: «Я в Дарницком р-не решил вопрос ровно за 1 ч 10 мин (очередь на весь коридор была), работают слаженно и очень оперативно»;

Татьяна: «Грустно ... я за 5 минут управилась – заявление написала, копию паспорта сделали и вуаля) Правда, 11 марта, чем ближе ко дню выборов, тем больше народа опомнились, наверное»;

Марфа: «23 января я была одна единственная в Днепровской администрации, вся процедура заняла 10 минут»;

Антолий: «Был в Соломенском реестре во вторник в 17:30, очередь была человек 6, но сказали, что успеют принять еще нескольких и все. Подумал, развернулся, и пришел уже в среду. В 8:10 я был четвертым, кабинет открывается в 9:00, на 9:00 в очереди было уже человек 40. Около 9:20 я подписал заявление и ушел».

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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