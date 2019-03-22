Хороших дорог не ждать: «Депутат ДНР» озвучила планы по ремонту трасс. Новости

В 2019 году в «ДНР» запланировали провести капремонт дорог на 75% меньше, чем выполнили в 2018-м. Об этом в соцсети сообщила депутат «народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

«Когда министр транспорта Дмитрий Подлипанов озвучил, что из 3 197 км дорог республики за прошлый год капитальный ремонт произвели аж (!) на 24 км, я удивилась и подумала: "наверное, виноваты попэрэдники". Поэтому задала министру вопрос: а сколько же в планах на 2019 год? И вот тут меня ждал удар (!) Оказалось, что в планах ремонта дорог, аж целых 5,9 км!!! И текущий ремонт (ямочный ремонт, – прим. ред.) – 160 км. Как я поняла – хороших дорог на главных трассах республики нам ждать не стоит!», – написала она.

Селиванова сообщила, что во время отчета Подлипанова в «народном совете» ему припомнили ситуацию на дорогах «республики» этой зимой – «Автодор» не справился с уборкой снега на трассах в январе-феврале, из-за этого в многочисленных ДТП пострадали люди и автомобили. В этой связи «депутатов» интересовало, понес ли кто-нибудь наказание за халатность. «Министр минуту молчал… А потом рассказал, что был вынесен выговор одной сотруднице 4 января. Ммм… мне одной кажется, что тут что-то не так?!», – продолжила «депутат».

Подписчики Селивановой также возмущены ситуацией:

Елена: «Печально. А какой километраж ремонта был заложен в бюджет? Все ли деньги выбраны?» – Селиванова: «О негативе министр не говорил... Только сухие цифры. И даже презентации не было»;

Сергей: «А где наш асфальтовый завод, запущенный полтора года назад? Обещали закатать в асфальт все степи Донбасса и еще за границу продавать. И что?»;

Виталий: «У нас в ЛНР та же х*ень».

Отметим, что «министерство транспорта ДНР» ранее сообщало, что в июне 2018 года расконсервировали и запустили Харцызский асфальтобетонный завод. Также в апреле 2017 года «власти» уверяли, что в Донецке запущен асфальтобетонный завод, который «является уникальным предприятием с современным оборудованием», «мощность этого завода позволяет выпускать 1 200 тонн асфальта в день».

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