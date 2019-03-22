Тайно и вне тюрьм: Социологи рассказали о нюансах «Национального экзит-пола» в день голосования. Новости

В день голосования 31 марта «Национальный экзит-пол 2019» проведут три компании – Фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова. Как передает корреспондент «Донецких новостей» об этом 21 марта в ходе пресс-конференции в Киеве рассказали представители данных социологических групп.

Экзит-пол – опрос в день голосования на выходе из избирательных участков. Результаты опросов обнародывают сразу по окончанию голосования.

«Экзит-пол – неотъемлемый элемент любых демократических выборов. Но в Украине они играют особую роль и имеют особое значение. Это не необходимое условие ночных ток-шоу, а форма контроля общественности за честностью и объективностью выборов», – сказала директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина.

Она дополнила, что согласно исследованиям Фонда, почти 70% граждан не верят, что выборы будут честными. «Поэтому необходимо открытое объективное исследование, которое будет показывать, насколько объективно проведен подсчет голосов. По окончанию выборов многие из кандидатов, которые не наберут ожидаемых ими голосов, скорее всего, будут заявлять о фальсификации выборов. И вот экзит-полы должны стать доказательством, что фальсификаций не было, а если были, то цифры покажут – где, сколько и как», – отметила она.

Ожидается, что 31 марта будут проводится 5 экзит-полов от разных компаний. «Национальный экзит-пол 2019» отличается от них следующим:

максимальная прозрачность методологии;

максимальная прозрачность источников финансирования (осуществляется за счет международных доноров, не зависит ни от одной политсилы или кандидата);

деятельность «Национального экзит-пола» может контролировать общественность;

итоговые результаты будут переданы во всеукраинский банк данных.

Оглашение результатов «Национального экзит-пола 2019» пройдет в несколько этапов. Во-первых, непосредственно в день голосования состоится 31 марта, а также через неделю будет представлен уже детальный анализ – как голосовали мужчины, женщины и пр.

31 марта в 14:00 участники «Национального экзит-пола» дадут первую совместную пресс-конференцию, на которой расскажут о ходе опроса респондентов на выходе из избирательных участков, есть ли какие-либо препятствия действиям интервьюеров.

На 19:45 начнется пресс-конференция, на которой обнародуют первые промежуточные результаты опроса по состоянию на 18:00. В 23:00 объявят итоговые результаты опроса.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто рассказал о методологии «Национального экзит-пола 2019»:

полевой этап исследования будут проводить социологи КМИС и Центр Разумкова;

будут проводится две выборки, чтобы можно было сравнить результаты КМИСа и Центра Разумкова и оперативно сориентироваться, если будут какие-либо расхождения по областям или населенным пунктам;

опрос будет проводиться во всех областных центрах, а также в некоторых городах и поселках региона. Избирательные участки будут отобраны случайным образом;

на участке будет опрошен не каждый избиратель, а будет определена частотность – например, каждый 12-й;

результаты несколько раз в день будут передаваться в центральный офис социологических компаний;

экзит-полы не проводятся на зарубежных избирательных участках (примерно 0,3% всех избирателей), на спецучастках (больницы – 1,5% избирателей, тюрьмы – 0,7%, военные части – 0,8%) и по гражданам, которые голосуют дома (примерно 2%).

Непосредственно при общении с избирателем будет применяться методика «тайного голосования» – респондент самостоятельно заполняет бумажную анкету и сам вбрасывает ее в ящик экзит-пола. «Интервьюер не будет знать, что ответил респондент. Благодаря этому респондент может не бояться, что его ответ кто-то узнает, не боятся какого-либо внешнего давления из-за этого. Мы надеемся, что это повлияет на искренность ответов респондентов, и как результат – на объективность наших данных», – дополнил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

От «Национального экзит-пола» опросы «в поле» будут проводить около тысячи социологов.

«Экзит-полы все равно имеют свою погрешность. Если смотреть предыдущие данные, то в 2012 году максимальная погрешность была 1,9%, на президентских 2014-го – 1,3%, на парламентских 2014-го – 2,2%. Мы планировали погрешность в 2%. Если данные будут отличаться менее чем на 4-5%, то мы не можем сказать, что это признаки фальсификации. Конечно, если разница будет больше чем 4-5% (например, в 2004 году она была 9%), то это уже будет очень подозрительным. Но экзит-пол может лишь свидетельствовать, что что-то не так, окончательное же решение должен принять суд», – пояснил Паниотто.

За ходом избирательного процесса на участках также будет следить Гражданская сеть «Опора». «Мы будем проводить параллельный подсчет голосов – но не на основе протоколов комиссий, а на основе статистической выборки. В отличие от экзит-пола, наши члены не находятся рядом с участками, они находятся внутри участка и следят за процессом. Параллельный подсчет голосов не осуществляет на основе опроса. Мы не общаемся с избирателями. Мы следим за соблюдением всех процедур. После того, как выборка нам определит, на каких именно участках нужно поставить наблюдателя для осуществления мониторинга всех процедур, мы получим срез о том, соблюдены процедуры или нет. И второе – какая явка избирателей на то или иное время. Также – как проводилось утреннее заседание комиссий перед открытием участков, какова была процедура подсчета голосов во время ночного заседания», – сказала председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Она дополнила, что представители «Опоры» будут работать примерно на 1500 избирательных участках (примерно 3 миллиона избирателей) – как на открытых, так и на «закрытых» (например, в больницах и тюрьмах). «Мы надеемся, что нам удастся попасть и на военные участки, которых создано 80. Но сегодня пока не понятен порядок доступа к ним», – уточнила Айвазовская.

«Опора» обнародует свои результаты утром в понедельник, 1 апреля.