Переселенцы, видеокамеры, обед за 13 грн: В Славянске показали модернизированную школу (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) после почти двухлетней реконструкции 7 марта была открыта опорная общеобразовательная школа 1-3 ступени №13, которая расположена в микрорайоне Артема.

Как рассказал «Донецким новостям» директор учебного заведения Анатолий Погорелов, школа приняла почти 600 детей. «Ожидается, что в следующем учебном году учащихся будет около 700-800 деток. Сейчас мы проводим набор в первые классы – первоначально планировалось 90 учащихся, а уже сейчас более 130 заявлений. На будущий год думаем всего набрать 124 класса», – сказал он.

Анатолий Погорелов пояснил, что есть дети, которые имеют первоочередное право учиться в данной школе. «Это дети, которые принадлежат к микрорайону школы, и также те, у кого есть старший братик или сестричка, которые уже ее посещают. Все другие ребята также могут обучатся у нас с первого класса, но при наличии свободных мест. Я думаю, таких свободных мест будет немного. На данный момент их осталось с десяток, а желающих – около 20-ти и до 31 мая будет еще больше. В таком случае будем проводить жеребьевку, и тот, кто вытянет свой билет, тот и будет иметь возможность учиться в нашей школе, если он живет за пределами микрорайона», – рассказал руководитель.

Директор добавил, что дети из других микрорайонов города еще могут записаться в школу. «Свободных мест нет в первых, третьих и пятых классах. Во всех других параллелях – пока есть. Сейчас организовывается определенная очередь: и в случае, если ребенок выбывает из школы, я могу пригласить того, кто первый в очереди на это свободное место. Если таких желающих будет много, мы сможем в новом учебном году открыть еще один дополнительный класс. Пока мы фиксируем по письменным заявлениям, но планируем сделать электронную очередь», – разъяснил он.

Также директор пояснил, почему сейчас так много детей желает присоединиться к школе. «Есть несколько моментов. Первый – это ремонт и оснащение новой современной школы. Второй – это участие школы в разных программах, в том числе и министерских. Как пример, программа "Демократическая школа", когда дети могут принимать участие в управлении учреждения и реально решать школьные вопросы. Такую программу мы запустили еще два года назад, она успешно работает», – детализировал Погорелов.

На период реконструкции школьники ОШ № 13 временно учились в соседней ОШ № 17, и были свои неудобства. «Большинство наших детей училось во вторую смену, были маленькие перемены. Было неудобно и нам, и школе №17 мы тоже создавали неудобства. Поэтому, когда вернулись к себе, дети изменились. Сразу сказали: большие перемены, что мы будем делать на них? Потом поняли, что это – досуг. Сейчас они активно играют на переменах в теннис, шахматы, гуляют на улице, питаются в столовой. То есть у них много времени – это хорошо. Перемены стали по нормам две по – 20 минут, остальные – по 10 -15 минут. Но не меньше 10 минут – мозг между уроками должен отдыхать», – рассказал директор.

Во время реконструкции планировка школы не менялась, площади остались прежними. Но все кабинеты были модернизированы: оборудование, мебель – все новое, «не осталось ни одного старого стула». «Вся мебель новая, полностью новое оборудование. Это и интерактивные доски в каждом классе, лаборатории, ноутбуки, новые компьютеры. Самое дорогое – в столовой. Там новое оборудование для приготовления еды, в частности, параконвектомат, который не в каждом ресторане можем встретить, посудомоечные машины, хлеборезки, очень большие холодильники, современные морозилки», – поделился руководитель учебного заведения.

Кроме того, у каждого ребенка в раздевалке – свой отдельный шкафчик с личным ключом. Есть система громкоговорителя, два лифта.

Директор отметил, что учащиеся ко всему относятся бережно. «Если им дать возможность заниматься тем, чем они хотят, например, спортивные игры, то они заняты, и на разные глупости времени не хватает. Кроме того, у нас очень мощная система безопасности, в каждом коридоре стоит видеокамера, которая не только транслирует и выводит на экран, но и записывает. Два месяца запись сохраняется. И в случае, если что-то случится экстраординарное, или порча имущества, или кража, или потасовка, мы можем просмотреть запись и все об этом знают. Это очень дисциплинирует детей, поэтому они таким не занимаются. В новой школе у нас никакого такого случая не было», – констатировал он.

Обучение ведется на украинском языке, и на территории школы есть правило – разговаривать на украинском языке. «Мы не дожидаемся, пока будет принят новый языковой закон. Мы понимаем, что так правильно, чтобы дети хотя бы в школе слышали украинский язык. Им всем сдавать ВНО по украинскому языку. После это им пригодится в трудовой деятельности. В быту, дома большинство разговаривает на русском. Хотелось бы, чтобы слышали украинский язык в школе. Единственное, когда приходят родители или педагоги из других школ, иногда наши педагоги "забывают" это правило. Но мы для себя установили, что если кто-то слышит разговор на русском, может сделать замечание, и чтобы тот человек не обижался. Это дисциплинирует, хотя бывает мимо воли переходишь, когда кто-то общается с тобой на русском языке», – уточнил директор.

Погорелов не совсем удовлетворен меню в школьной столовой, т.к. оно стандартное, как и во всех учреждениях образования города. «Отходить от него мы не можем. Единственное, что стоимость у нас небольшая по сравнению с другими городами. У нас нормально поесть можно на 13-17 грн. В других городах, мы специально набор смотрели, может быть и 20-25 грн. У нас вкусно, потому что продукты, которые сейчас привозят, нормального качества. И плюс оборудование, которое мы получили, позволяет, например, сделать котлету или сварить кашу иного уровня», – говорит руководитель учебного заведения.

В ОШ № 13, как и в иных, бесплатно питаются дети льготных категорий: дети участников боевых действий, сироты, из малообеспеченных семей, а также учащиеся 1 – 4 классов. Их в школе около 300 человек.

Среди учащихся школы есть и переселенцы. «Школьники-переселенцы не питаются бесплатно, если они не относятся к перечисленным категориям и 1-4 классам – такой программы нет. Сколько в школе их точно – сложно сказать. Здесь есть проблема в статистике. Некоторые переселенцы – со справками ВПЛ, есть те, кто давно переехал и уже и не желает обратно возвращаться. Они продали там жилье, купили здесь. И как их считать – переселенец он или нет, я не понимаю. Но если считать только тех, у кого есть справка переселенца, тогда у нас около 150 таких детей. Но фактически больше – не меньше трети. С 2014 года очень выросло количество жителей микрорайона Артема. Здесь теперь много живет переселенцев – много куплено жилья, много сдается в аренду. Наш микрорайон можно считать таким переселенческим», – говорит Погорелов.

Количество работающего персонала – обслуживающего и педагогического – 98 человек, из них – 45 педагогов. «И тоже много переселенцев. Есть программа, которая поддерживает их, выплачивается компенсация на аренду жилья. Но я вижу, что необходимо людям, которые выехали из Донецка или других временно оккупированных территорий – все-таки нужна госпрограмма по предоставлению им жилья. Хотя бы для тех, кто устроился на работу. У нас в коллективе есть несколько чудесных педагогов, которые переехали и имеют хорошие результаты. Они всю жизнь проработали в Донецке и говорят, что вернутся только тогда, когда там будет флаг Украины. И очень часто бывает так, что в арендованной квартире ты сегодня живешь, а завтра хозяин просит съехать, потому что она понадобилась ему. Одна женщина у нас уже несколько раз так переезжала. Говорит, что не может в арендной квартире сделать ремонт для своего удобства, что-то купить лишнее боится, потому что "с собой таскать" это очень неудобно. Если бы это жилье предоставлялось им в постоянное пользование, это было бы вообще отлично», – считает Погорелов.

Директор отмечает, что нехватка кадров бывает, но недолговременно. Но претенденты должны пройти строгий конкурсный отбор: «Согласно законодательству, директор школы может принимать педагога как самостоятельно, так и через конкурс. Мы разработали Положение о конкурсе на замещение вакантных должностей педагогов. И при возникновении вакансии все претенденты проходят конкурс. Например, специальные задания – по педагогике, умению презентовать себя, свои методики работы, знание компьютерной техники. Тот, кто показал лучший результат считается победителем конкурса и его назначаем на эту должность. У нас уже три человека прошли через этот конкурс, показали отличные результаты. Были и такие, которые записались и не пришли – посмотрели, задания сложные, уровень подготовки не достаточный. Были такие, что приходили, но показывали низкий уровень. У нас задания рассчитаны на 100 баллов. Если набрали больше 60 – уже можно назначать. Рекорд пока – 86 баллов», – резюмировал Анатолий Погорелов.

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