Как с Советским Союзом: Эксперт рассказал о стратегии Запада в отношении России. Новости

Стратегия Запада заключается в том, чтобы довести Россию до такого экономического состояния, что ей бы не хотелось воевать с Украиной. Об этом рассказал политолог Сергей Таран.

«Чтобы они там понимали, что содержать оккупированные территории – Донецк, Луганск и Крым – это очень дорого, потому что страна валится. Запад также не воевал с Советским Союзом. Просто в ходе различных пертурбаций в Советском Союзе к власти пришли те люди, которые сказали: "Нам этот Афганистан, нам эта война с Западом надоела, экономика трещит, надо договариваться"», – отмечает эксперт.

По его словам, Запад экономически довел Советский Союз до того состояния, когда он уже был не способен к противостоянию. «Такую же стратегию Запад сейчас пытается применить к России. Без войны, но они пытаются добиться такого же результата – так, как будто в России произошла война. Такая стратегия с точки зрения Запада рациональная, потому что никто не умирает, особенно не умирают солдаты НАТО, но результат тот же», – считает Таран.

«Мы должны оценивать и понимать, что за нас никто не будет воевать. Это вина нашего общества, что с начала независимости мы выбирали во власть политиков, которые не думали об армии, не думали о НАТО, занимались взаимной борьбой, а не занимались реформами. Мы сейчас за это расплачиваемся. Эта цена в том, что мы сейчас должны ждать вместе с Западом, пока его стратегия сработает», – добавил политолог.

Он также заявил, что США не будут посылать свои войска для противостояния с Россией на Донбассе, потому что им гораздо выгоднее использовать санкции для сдерживания амбиций РФ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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