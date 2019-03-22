Со стороны «ДНР» группа людей под дулами автоматов роют окопы. Новости

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Со стороны «ДНР» группа людей под дулами автоматов роют окопы

22.03.19 09:47dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

На Донетчине украинские военные наблюдают, как сторонники «ДНР» привозят на свои позиции на передовую группу людей, которых сопровождают участники незаконных вооруженных формирований, заставляя рыть окопы на линии фронта.

В ночь на четверг, 21 марта, обстрел украинских позиций на Приазовском направлении (Донецкая обл.) начался около 22:00. Противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Во время обстрела бойцы ВСУ заметили приближение группы диверсантов из пяти человек.

«Заметили их в бинокль. Сразу же отреагировали, они быстро убегали, ноги горели. Наверное, это такой тактический ход, чтобы нас задолбать и себя показать. Под шумок они выползают ночью, а днем – окапываются. Ночью они "кроют" нас не только 120 мм минометами. Утром наблюдаем, как они себя спокойненько ведут – сидят, окапываются, кофе пьют, отдыхают», – рассказывает боец ВСУ с позывным «Кот».

Украинские разведчики заметили, что участники незаконных вооруженных формирований днем привозят на свои позиции каких-то людей.

«Мы наблюдаем копачей, которых водит охрана. Мы думаем, что это – либо пленные, либо какие-то арестанты. Приходят 2-3 человека, берут группу людей с лопатами и идут копать окопы», – отмечает боец ВСУ с позывным «Уран».

В тихую погоду украинские военные слышат голоса со стороны противника, разговаривают на русском, но с сильным акцентом, как говорят лица кавказкой национальности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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