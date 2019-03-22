Пенсионный фонд продолжает не выполнять решения судов о выплатах долгов по пенсиям ВПЛ. Новости

В Украине до сих пор не прописана процедура выплаты долгов по пенсиям переселенцев, а Пенсионный фонд продолжает не выполнять решения судов. Об этом рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач.
«Министерство социальной политики с мая прошлого года обещает отдельную процедуру по выплате задолженностей. До сих пор не существует процедуры. Более того, Постановление №335, которое было принято в мае 2018 года, которое предусматривает существование отдельного механизма выплаты долгов, создало такую ситуацию, что сделало невозможным выполнение судебных решений, связанных с выплатами задолженностей», – говорит она.
Правозащитница напомнила, что в 2018 году было вынесено решение Верховного суда Украины по Образцовому делу: «Это образцовое дело касалось незаконности прекращения выплат пенсий переселенцам на основании Постановления Кабмина №365. Пенсионный фонд прекратил выплаты, а мы смогли доказать, что эти действия ПФУ незаконны, а учитывая то, что это было образцовое дело, то таким образом должны быть разрешены все подобные судебные дела, связанные с прекращением выплат пенсий переселенцам на основании этого постановления».
«Большое количество переселенцев, которые обращались за юридической помощью к нам и другим правозащитным организациям, доказывали в суде свое право и свою правоту в суде. Но проблем в том, что уже принеся позитивное решение суда в свою пользу в Пенсионный фонд, эти решения не выполняются. Пенсионный фонд ссылается на Постановление №335, говоря, что у них нет механизма возврата долгов: "Мы вам можем покрыть часть за 6 месяцев, как это предусмотрено постановлением, но все что более 6 месяцев – мы не можем выполнить судебное решение". То есть – Пенсионный фонд фактически ставит под сомнение решение суда», – подчеркнула представитель БФ «Право на защиту».
Она также сообщила, что работа над новым механизмом выплат пенсий жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса проходит формально и не учитывает интересы граждан Украины, которые не являются переселенцами.
Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тыс. исков против ПФУ. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов. Заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины. Она подчеркнула, что украинские власти должны безотлагательно решить вопрос выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»
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