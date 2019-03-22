В Донецке иномарка врезалась в столб (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня ночью иномарка врезалась в столб. Об этом сегодня, 22 марта, сообщают пользователи социальных сетей.

«Ленинский пр-кт сегодня ночью», – пишет автор поста.

Другие пользователи предполагают, что в ДТП могли совершить «военные» или «полицейские», поскольку в «ДНР» ночью действует комендантский час.

Информации о пострадавших нет.

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