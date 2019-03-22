Пенсионный фонд Украины задолжал жителям Донбасса 72 млрд грн. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продолжает накапливать долги по пенсиям жителей Донбасса, сумма растет каждый месяц. Об этом заявила координатор по адвокации БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач.
По ее словам, Кабинет министров своим Постановлением №335 фактически заблокировал выплаты долгов по пенсиям переселенцев, а ПФУ не выполняет решения судов. «Если юристам хватает времени и сил "додавить" Пенсионный фонд, бывают ситуации, когда выполняются решения судов. Но у нас огромный процент невыполненных решений, и сейчас наши юристы разрабатывают новую юридическую стратегию, каким образом государство заставить выполнять эти решения», – сообщила правозащитница.
Она акцентировала, что не только суды стали на сторону переселенцев из Донбасса, но и международные организации, однако на политику украинских властей это не повлияло.
«Если посмотреть официальную статистику: на сегодняшний день Пенсионный фонд задолжал пенсионерам Донбасса 72 млрд грн. Эта сумма растет ежемесячно. Учитывая то, что механизмов, чтобы урегулировать ситуацию, нет, наверное, наши дети будут рассчитываться по этим долгам перед детьми тех пенсионеров, которые не получили свои выплаты», – говорит представитель БФ «Право на защиту».
Дарина Толкач также напомнила, что пенсия – это не социальная выплата, а имущество гражданина, которое должно быть выплачено в случае смерти пенсионера его наследнику.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»
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