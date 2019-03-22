Марчук рассказал о нарушениях перемирия на Донбассе. Новости

С начала объявления весеннего режима тишины на Донбассе по украинским военным 60 раз открывали огонь, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

«Нарушение со стороны российских войск произошло сразу же на второй день. По состоянию на сегодня: с 0:00 8 марта уже произошло 60 обстрелов Вооруженных сил Украины. Обстрелы велись в том числе и из вооружения, которое согласно Минским договоренностям должно быть отведено и вообще не должно находиться на передовой», – сказал он.

«Миномет 120 мм – 16 раз, это 104 мины, миномет калибра 82 мм – 25 раз, 230 мин. Я не буду детализировать, но можете себе представить небольшую территорию, на которой разрываются 230 мин за 16 залпов. Эти калибры должны быть отведены обеими сторонами. Боевые потери личного состава Объединенных сил только за этот период – 5 погибших и 15 раненых. Всего – 20 человек. Только с 8 марта», – заявил Марчук.

Как сообщалось ранее, 8 марта на Донбассе начал действовать режим прекращения огня («весеннее перемирие»).

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