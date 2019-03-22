Не только Донбасс: Марчук напомнил о мандате СММ ОБСЕ. Новости

Россия и «Л-ДНР» продолжают ограничивать передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не только на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

«Согласно мандату СММ ОБСЕ, ее патрули имеют доступ ко всей территории Украины в ее международно признанных границах, то есть – и до Крыма. От Закарпатья, от Чопа – до украинско-российской границы, и до Крыма. Так в мандате СММ ОБСЕ записано», – подчеркнул Марчук.

Он отметил, что в своих отчетах один из параметров оценки ситуации ОБСЕ использует – ограничение передвижения международных наблюдателей в рамках их мандата: «По состоянию за последние сутки: 1 недопуск с нашей территории и 22 недопуска патрулей СММ ОБСЕ с неподконтрольной территории Донбасса».

Марчук добавил, что по тем местам, куда СММ ОБСЕ намерена попасть, международная организация, как правило, заранее подает заявку сторонам конфликта, особенно по тем населенным пунктам, куда должно быть отведено тяжелое вооружение на Донбассе для его верификации.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе также рассказал, что с начала объявления весеннего «режима тишины» на Донбассе по украинским военным 60 раз открывали огонь, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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