Россия и «Л-ДНР» не допускают ОБСЕ к местам отвода вооружений на Донбассе, – Марчук. Новости

Россия и «Л-ДНР» за 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе ни разу не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зону, которая согласно Минским соглашениям, должна быть освобождена от тяжелого вооружения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

«Еще в 2014 году был подписан документ, в том числе российской стороной, которым предусматривалось создание зоны безопасности, свободной от тяжелых вооружений. Она начинается от берега Азовского моря и на юг – более 100 км. Огромная территория», – сказал он.

«Подчеркиваю – с 2014 года и до сегодняшнего дня ни боевики, ни российские военные структуры не позволяют патрулям СММ ОБСЕ попасть туда. Один раз только была попытка, когда патрули СММ ОБСЕ прорвались примерно на 10 км. Но 5-й год и ни одного раза не было допуска патрулей СММ ОБСЕ к этой гигантской территории, которая должна быть освобождена от тяжелого вооружения», – продолжил Марчук.

Он отметил, что задание международных наблюдателей на этой территории простое: «Верификация и мониторинг. Посмотреть, выполняется ли то, что стороны подписали. Еще раз подчеркиваю – ни одного раза не было доступа».

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе также напомнил, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на территорию всей страны, включая Крым и украинско-российскую границу на Донбассе, но и на эти участки Россия и «Л-ДНР» их не пускают. Марчук также рассказал, что с начала объявления весеннего «режима тишины» на Донбассе по украинским военным 60 раз открывали огонь, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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