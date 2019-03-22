Мэр Славянска рассказал, что в городе происходит с переселенцами. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) в настоящее время официально зарегистрировано 37 тыс. 409 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), за 2018 год были поставлены на учет 5 298 чел. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Он отметил, что из общего количества переселенцев:

7 259 чел. – трудоспособные лица (19% от общего числа зарегистрированных в городе ВПЛ);

4 912 чел. – дети (13%);

1 405 чел. – лица с инвалидностью (4%);

23 831 чел. – пенсионеры (64%).

В течение 2018 года 8 319 семьям была назначена ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг – выплачено 63 млн 266 тыс. грн. (т.е. в среднем за год на одну семью-ВПЛ пришлось 7 605 грн госпомощи).

Благодаря международным донорам в городе продолжается работа по реконструкции трех общежитий, которые в дальнейшем планируют использовать, в том числе, под жилье для ВПЛ.

Кроме того, в городе действует центр для лиц без определенного места жительства. В 2018 году в него за помощью обратилось 180 человек, из них 8 – переселенцы. Взяты на учет 46 бездомных, 8 человек вынужденных переселенцев из зоны проведения ООС. По состоянию на настоящее время в учреждении на учете состоит 103 человека. Отметим, что переселенцы в подобные учреждения обращаются преимущественно в тех случаях, когда им нужно где-нибудь получить прописку (в случае, если они выписались с неподконтрольной украинской власти территории).

Сейчас территории Славянского городского совета проживает 3 приемные семьи (воспитывают 8 приемных детей) и 10 детских домов семейного типа (воспитывается 63 ребенка). Из них две семьи относятся к числу внутренне перемещенных лиц. Для данных семей-ВПЛ за государственные средства в 2017 и 2018 годах было приобретено жилье. В частности, в 2018 году детский дом семейного типа получил собственный дом и земельный участок по ул. Профессиональная стоимостью 2 млн грн.

Как сообщалось ранее, Славянск занимает 4-е место среди городов и районов Донецкой области по числу зарегистрированных переселенцев.

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