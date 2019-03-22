Ни танк, ни БТР не пройдут: Названы параметры ремонта моста в Станице Луганской. Новости

Украинская сторона на переговорах в Минске неоднократно настаивала на ремонте аварийного моста для открытия автомобильного пункта пропуска в КПВВ «Станица Луганская». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

«В Станице Луганской проблема для мирных граждан в том, что мост разрушен. Там транспорт не может проходить, а только пешеходы и через разрушенный мост. Это очень опасно для людей, а по такой конструкции быстро пропускать нельзя. Все это очень медленно», – отметил он.

По его словам, несмотря на то, что украинская сторона готова отремонтировать аварийный мост в Станице Луганской самостоятельно, споры об этом на переговорах в Минске продолжаются несколько лет.

«Украина трижды предлагала варианты, как отстроить этот мост, чтобы он пропускал и транспорт, и пешеходов. Проблема была в том, что россияне требовали, чтобы этот мост был шириной от 4 м. Если военным языком, чтоб мог пройти и бронетранспортер, и танк. А раньше это был крепкий мост», – говорит Марчук.

«Украинская сторона после разных вариантов изучения этой ситуации сделала последнее предложение: ширина моста 2 м 20 см, две деревянные вставки, которые смогут выдержать вес в 5 тонн. То есть – ни бронетранспортер не пройдет, и танк не пройдет. Но это категорически не воспринимается Россией, приводятся абсолютно смешные аргументы. Мы готовы в одностороннем порядке ремонтировать этот мост, но по таким параметрам», – подчеркнул представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, в КПВВ «Станица Луганская» в 2018 году с украинской стороны провели ремонтные работы. Здесь улучшили инфраструктуру и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности, а также для недопущения коррупционных проявлений среди персонала, обеспечивающего контрольные процедуры КПВВ был оборудован системой видеонаблюдения. При этом незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская».

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