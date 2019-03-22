Ситуация в пунктах пропуска днем 22 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Анна: «9:59. Горловка. Машин на выезд до полиции 30 штук, сколько дальше не видно»;

Анна: «10:20. Горловка. Продвинулись на 30 машин, за полчаса»;

Анна: «11:25. Пешую не вижу но идет много людей в сторону Бахмута, и автобусы забитые. Машины – не двигаемся уже час. Горловка в сторону Бахмута»;

Ирина: «14:25. Горловка в Бахмут. Людей очень-очень много (далеко за туалетами), обратно тоже много, полная сетка».

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «10:06. На "Каргилле" пеших в сторону Украины очень много»;

Ирина: «10:47. "Каргилл" движение 5-6 машин в час из общей очереди. В Курахово. Очередь наверху моста, льгота от первого туалета»;

Ольга: «12:07. Пешая "Каргилл" в сторону Украины. Много очень людей стоит. Я проехала только. Я с ребенком 6 месяцев домой возвращаюсь. Приехала в 8 утра, попросилась у пограничников. Стояла 4 часа»;

«Администратор»: «12:28. "Каргилл". Общая очередь машин до верха моста»;

Светлана: «13:05. "Каргилл". Пешая очередь человек 500±».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «10:13. Еленовка из Донецка с 5:00 (по местному времени, – ред.) движения вообще нет, ни льготной очереди, ни основной. Первое продвижение на пару машин было в 10:40 и снова стоим без движения»;

Андрей: «11:39. Еленовка в сторону Украины. Ужас. В льготной с 5 утра до 12:40 (по местному времени, – ред.)»;

Александр: «12:08. Новотроицк в Донецк 30 общая и 10 льготы»;

Наталья: «12:57. Стоим в Новотроицке в сторону Донецка. Впереди машин 30. Стоим уже полчаса. Боюсь думать, что там в Еленовке»;

Александр: «13:35. Еленовка на Донецк, очередь уходит за старый "ноль"»;

Наталья: «14:21. В Еленовке в сторону Донецка очередь далеко за сигаретный киоск. В Новотроицке простояли 1,5 часа».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «12:27. Гнутово. Папа только что переехал на этот пост, говорит что основной машин 30, а льготы 7 машин на ДНР-посту. В сторону Мариуполя»;

Алик: «13:18. Октябрь в сторону Мариуполя: много, до магазина. Гнутово в Мариуполь – до ежей».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:55. 13 ч. В Станицу дальше чем за вагончик. Из Станицы за автостанцию».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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