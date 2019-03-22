В Попасной появится новый спортивный детско-юношеский комплекс. Новости

На Луганщине в Попаснянской общеобразовательной школе № 24 планируется построить спортивный детско-юношеский комплекс, а также реконструировать здание школы. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.

Подчеркивается, что школу № 24 в Попасной планируется не просто отремонтировать, но и полностью переоборудовать и осовременить.

Кроме того, на пришкольном территории запланировано построить спортивный комплекс с залами для занятий всеми видами спорта, комнатами для проведения патриотического обучения, зонами отдыха, комнатами длительного пребывания детей во время районных всеукраинских спортивных соревнований.

Также, в пресс-службе добавили, что в Попаснянском районе реализовано немало общественно значимых проектов. «Также изменяются все образовательные учреждения района: в них проводятся ремонтные работы, заменяются окна, ремонтируются крыши, закупается новое оборудование для улучшения учебного процесса», – сказано в сообщении.