Рева рассказал, сколько в Украине получают шахтеры. Новости

Средняя пенсия шахтеров в Украине составляет более 8,4 тыс. грн и еще доплаты. Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева во время часа вопросов к правительству сегодня, 22 марта, передает «Укринформ».

«В этих неполных два года увеличение страховых выплат у нас произошло с 1 655 грн до 3 352, или вдвое. Для пострадавших на производстве шахтеров – с 2 051 грн до 4 597. Тоже почти вдвое. Кроме того, хочу напомнить, что переводы осуществлялись за счет средств единого социального взноса, которые у нас не только идут на страховые выплаты, но и на пенсионные. Так вот по шахтерам. Если средний размер пенсий шахтеров с 1 января 2017 составлял 3 926 грн, то сейчас 8 418 грн. Добавьте, пожалуйста, 4 597 и вы получите вместе с регрессным выплатам, среднюю выплату шахтерам почти 13 тыс. гривен», – пояснил Рева.

Министр напомнил, что перерасчеты пенсий шахтеров были сделаны в 2014, 2015 и 2017 годах.

«И именно из уважения к этим людям в 2017-2018 годах правительством совместно с правлением Фонда социального страхования было осуществлено 5 перерасчетов этим людям. С 1 января 2017 года для 39 тыс. человек в 210 грн в среднем, с 1 марта 2017 года для 209 тыс. человек в 415 грн, с 1 января 2018 года для 169 тыс. человек в 464 грн, с 1 марта 2018 года – для 207 тыс. человек в 514 грн, с 1 марта 2019 года для 207 тыс. человек в 160 грн», – сказал Андрей Рева.

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