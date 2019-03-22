В Троицком районе заработало новое удаленное рабочее место ПФУ по обслуживанию пенсионеров. Новости

В Троицком районе (Луганской обл.) начало работу новое удаленное рабочее место специалиста Пенсионного фонда. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Луганской области.

«В Привольском сельском совете Троицкого района на Луганщине, состоялось открытие нового удаленного рабочего места специалиста Пенсионного фонда Украины», – говорится в сообщении.

Теперь, более чем 1 300 жителей села и окрестных населенных пунктов имеют возможность, не выезжая в районный центр, воспользоваться пенсионными услугами по месту жительства и, при необходимости, оперативно получить справочную информацию или консультативную помощь по пенсионным вопросам.

Как отмечается, пенсионеры смогут заказать и получить необходимые документы: справку о размере пенсии или пребывании на учете, выписку из учетной карточки застрахованного лица, пенсионное удостоверение, а также подать заявление о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства, изменении способа выплаты пенсии и получить другие услуги.

Уточняется, что в первый день работы удаленного рабочего места за консультацией уже обратились 15 жителей села.

«Удаленное рабочее место Троицкого отдела обслуживания граждан будет работать еженедельно в четверг с 10 до 15 часов», – говорится в сообщении.