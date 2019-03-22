Украина проинформировала лидеров «Нормандского формата» о ситуации с мостом в Станице Луганской. Новости

Украина проинформировала лидеров «Нормандского формата», а также штаб-квартиру ОБСЕ о готовности к ремонту моста в Станице Луганской. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

«Что значит открытие автомобильного КПВВ в Станице Луганской: до Золотого 120 км, до Майорска 200 км, до Марьинки 330 км, до Новотроицкого 420 км. Мы значительно сократим путь для граждан, пересекающих линию разграничения. Для примерно 280 тыс. граждан, проживающих по обе стороны, мы упростим эту ситуацию», – сказал он.

«Украина подготовила и проинформировала, в том числе и нотами, лидеров стран Нормандской четверки – Францию, Германию и Россию о том, что мы готовы в инженерном, инженерно-строительном, дорожно-строительном планах приступить к ремонту этого моста для создания надлежащих условий для граждан в одностороннем порядке», – заявил Марчук.

Он отметил важную деталь: «Мы проинформировали нынешнего руководителя ОБСЕ, официально в виде ноты МИД Украины – штаб-квартиру ОБСЕ в Вене, что мы в одностороннем порядке готовы приступить к восстановлению этого моста. Какая будет реакция – посмотрим. Но Украина готова, и готова не просто на словах, а готова организационно. Все, что необходимо для ремонта этого моста, нами подготовлено».

«Противоречие [с российской стороны] такое: Мы найдем своих строителей и так далее. Украина имеет единые стандарты строительства моста, никаких других фирм, кроме украинских и украинских стандартов. Потому что мост должен кто-то потом обслуживать, должна быть и гарантия безопасности», – добавил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

Он также назвал четкие параметры, по которым Украина намерена отремонтировать мост вблизи КПВВ «Станица Луганская».

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