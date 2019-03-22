Украина открывает КПВВ «Золотое» на Луганщине. Новости

Единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области, будет открыт в воскресенье, 24 марта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе брифинга в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Украина определила дату открытия КПВВ "Золотое". Мы планируем, что КПВВ "Золотое" мы открываем в воскресенье в 10:00, даже раньше», – сказала она.

«Украинская сторона сегодня направила соответствующую информацию нашим партнерам по "Нормандскому формату", как заявление, так и официальную ноту МИД Украины, а также проинформировала главу ОБСЕ – министра иностранных дел Словакии господина Лайчака», – добавила Геращенко.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук сообщил, что сейчас через 6 КПВВ на Донбассе ежедневно линию разграничения пересекают 38 тыс. мирных жителей, а на пасхальные праздники эта цифра может превысить 50 тыс. человек. Он также рассказал, что значит для мирных жителей открытие КПВВ «Золотое», и почему это так важно.

Как сообщалось ранее, уже более 2-х лет автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживать и пропускать граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Сейчас через КПВВ «Золотое» украинской стороной осуществляется пропуск только жителей сел, которые находятся по обе стороны разграничения. Через него не производится пропуск всех остальных граждан.

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