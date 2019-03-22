Помощь Восток: Как жителям прифронтовой Тошковки помогают в лечении. Новости

В прифронтовой Тошковке (Попаснянский р-н, Луганская обл.) вблизи линии фронта врачи амбулатории общей практики – семейной медицины № 2 оказывают медицинскую помощь почти 5 тыс. взрослых и около 500 детей из поселка и близлежащих населенных пунктов. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

«В рамках плановых мероприятий стратегической инициативы "Помощь Восток" генерал-лейтенанта Сергея Наева, офицеры командования Объединенных сил передали в медицинское учреждение гуманитарную помощь медицинского назначения. В частности – отоскопы, тонометры, стетоскопы, ортезы и другие вещи, которые пригодятся врачам и их пациентам. Это не первый раз, когда военные заботятся о гражданском населении прифронтового поселка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для маленьких пациентов амбулатории общей практики – семейной медицины Тошковки были переданы остродефицитные лекарства на общую сумму более 25 тыс. грн. Также, 33 ребенка получили возможность бесплатного оздоровления и отдыха на Азовском море. Трое больных детей с тяжелыми диагнозами из Тошковки, Нижнего и Нижнего-1 были доставлены на лечение в Запорожскую областную детскую больницу.

Кроме того, дети из Тошковки получили более 400 книг на украинском языке и около полутонны сладостей.