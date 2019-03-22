Обмен пленными: Украина готова помиловать более 70 сторонников «Л-ДНР». Новости

В Россию направлено очередное предложение о проведении обмена пленными. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Мы направили 16-е письмо на имя представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Грызлова с требованием, чтобы 27 марта, во время очередного раунда Минских переговоров первым вопросом в гуманитарной подгруппе, а также ТКГ был вопрос передачи 25 россиян в обмен на политзаключенных Кремля», – сказала она.

«Также 72 сепаратиста готова помиловать украинская сторона в обмен на 19 незаконно удерживаемых Российской Федерацией, ФСБ и их марионетками в Донецке и Луганске», – заявила Геращенко.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы заявляла, что россияне открещиваются от переговоров по обмену пленными как на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, так и на уровне омбудсменов Украины и РФ.

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