В Мариуполе полиция пошла на таран, чтобы задержать банду «сканировщиков» (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полиция задержала мигрантов, которые дистанционно открывали салоны автомобилей и забирали имущество их владельцев. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что иностранцы, которые ранее уже были осуждены за аналогичные преступления, владели определенными данными об особенностях работы оперативников, а потому действовали крайне осторожно. Кроме того, они учли опыт прошлых ошибок. Чтобы не оставлять следов и тратить на каждое преступление минимум времени, они освоили бесконтактный способ открытия салонов и отключения сигнализации.

«Задача для полицейских осложнялось тем, что они – жители другого государства, и если местонахождение одного из них было известно, другой, как выяснилось впоследствии, жил в хостеле», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что оставаясь незамеченными, оперативникам удалось задокументировать их преступную деятельность и собрать максимум доказательной базы. Оставалась лишь финальная стадия – реализация спецоперации по задержанию. Чтобы исключить возможность вооруженного сопротивления и обезопасить мирное население, к мероприятиям было привлечено спецподразделение КОРД. При попытке блокирования автомобиля подозреваемые нажали на газ. Транспортное средство начало движение в сторону скопления людей. Чтобы избежать жертв, бойцы пошли на таран и, путем совершения ДТП, остановили машину.

Сейчас продолжаются неотложные оперативные и следственные действия. Во время обысков, которые проходят до сих пор, уже изъяты мобильные телефоны и сканирующее устройство.

Открыто уголовное производство по ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Количество пострадавших будет установлено в ходе досудебного расследования.