Украина ждет от ОБСЕ жесткой реакции на сбитые в зоне ООС российские БПЛА. Новости

Сбитые в зоне Операции объединенных сил на Донбассе российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) показали представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 марта, в ходе брифинга в Киеве сказала заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Этот беспилотник Бондарем (генерал-майор Богдан Бондарь, начальник Главного командного центра – заместитель начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ, – ред. ) и Марчуком (представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук – ред.) был презентован представительству СММ ОБСЕ в Киеве с требованием так же продемонстрировать соответствующую реакцию, сделать соответствующие заявления», – сказала Геращенко.

Она добавила, что представители ОБСЕ поблагодарили за информацию.

«Но нас очередное "глубокое беспокойство" не интересует. Мы ожидаем от СММ ОБСЕ реакции, жесткой реакции и в Минске, и в Вене, и реакции относительно российской стороны, которая продолжает гибридную войну, еще и делает вид, что ее там нет», – подчеркнула Геращенко.

Напомним, сегодня в Верховной Раде Украины продемонстрировали два беспилотных летательных аппарата российского производства, которые были сбиты в минувшем месяце в зоне военных действий.