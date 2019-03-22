Нет регистрации – штрафстоянка: В соцсетях обсуждают проезд на украинских номерах в «ДНР». Новости

Переселенцы из временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка, которые хотят поехать проведать родных, боятся столкнуться с необходимостью регистрировать машину по правилам «ДНР» или лишиться ее. Эта тема становится часто обсуждаемой в социальных сетях.

Недавно один из жителей Донецка рассказывал, что у него забрали машину на штрафстоянку из-за отсутствия регистрации на второй день после заезда в «ДНР». При этом доводы о том, что он приехал на несколько дней и не живет постоянно на этой территории, не действовали.

Теперь в социальных сетях появилась информация, что норма об обязательной регистрации в «ДНР» машин на украинских номерах стала не такой жесткой.

«А правда говорят, что за украинские номера уже не кошмарят в ДНР? Даже без регистрации», – задает вопрос пользователь с никнеймом Швили.

Ему отвечают:

PonnY_S: «Главное, чтоб регистрация была. Нет регистрации – штрафстоянка»;

Саша: «Врут»;

Анна: «Ежедневно останавливают и проверяют регистрацию».

Также обсуждается вопрос проезда на номерах, не зарегистрированных в Донецкой области.

«Даже если прописка полтавская, а машина зарегистрирована в Мариуполе?», – задает вопрос пользователь Said.

PonnY_S: «Тем более штрафстоянка, особенно если не АН номера»;

Said: «Не важно какая прописка, главное регистрация. С одной стороны надо регать в течении 10-ти дней, с другой стороны никто эти справки не выдает. А мне надо на 2-3 дня, родню повидать»;

Young: «Ничего не будет, если не поддаваться на развод и говорить, что приехал вчера, сегодня и т. д. Не имеют права они забирать ничего и т. д, 10 дней законно ездить можете».

Напомним, что в «ДНР» 1 августа 2018 года истек срок, когда на все местные автомобили должны были быть получены «республиканские» документы и «госномера». Сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб. (примерно 136-204 грн), а транспортное средство задерживается и доставляется на специальную площадку, размещение на которой также платное. Суммарно стоимость эвакуатора и штрафстоянки обходится от 4 тыс. руб. (1 725 грн) и выше. Жители Донецка в соцсетях делятся фото, как эвакуаторы увозят автомобили с украинскими номерами.

Данная ситуация особенно проблематична для переселенцев, которые ненадолго приехали в неподконтрольные Украине города. Их автомобили с украинскими госномерами также изымаются, пока человек не зарегистрирует авто в «МРЭО ДНР». Стоимость такой «регистрации» по состоянию на конец октября 2018 г. составляла от 1 100 руб. (470 грн) и выше.

В «ЛНР» процедура перерегистрации автомобилей была запущена позже: юрлица должны были пройти процедуру и получить «госномера ЛНР» до 31 декабря 2018 года, физлица – до 31 декабря 2019 года.

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