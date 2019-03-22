Это не будет полноценный паспорт: В России и «ДНР» заговорили о выдаче в «республиках» российских паспортов. Новости

В апреле в «ДНР» и «ЛНР» планируют начать выдачу российских паспортов. Это будет своеобразным «сюрпризом», который готовит Россия перед выборами президента Украины. Об этом сегодня, 22 марта, в эфире одного из центральных российских телеканалов заявил военкор Семен Пегов со ссылкой на свои источники.

Он акцентирует, что пока эта информация не официальная. «Информация подтверждена не как минимум тремя источниками, а как минимум десятью – как в госструктурах Донецкой народной республики, так и от силовиков ДНР, а также подтвердили российские чиновники и представители иных административных структур, имеющих отношение к этой процедуре», – сказал Пегов, который сейчас находится в неподконтрольном украинской власти Донецке.

Военкор уверяет, что первая партия бланков российских паспортов уже прибыла в Донецк (в своем telegram-канале он называет объем в 500 тыс. экземпляров). «В первую очередь эти документы начнут получать представители госструктур, силовых структур. Потом уже пойдут пенсионеры. Ну, а затем – обычные граждане», – заверил он.

«Но думаю, что правильнее было бы ждать официального подтверждения этой информации, скажем, с российской стороны. Ведь все-таки не ДНР начинает раздавать свои паспорта в Ростовской области, а наоборот. Поэтому нужно все-таки заявление официальных российских лиц, будем его ждать. Не сомневаюсь, что в ближайшее время такие заявления будут… Это будет одним из сюрпризов, которые готовят пророссийские силы на Донбассе и в Украине, и силы здесь, по российскую сторону», – продолжил он.

Отметим, что о старте 1 апреля выдачи в «Л-ДНР» российских паспортов в начале марта в соцсети заявлял и экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский. Он отмечал, что это не будет «полноценный паспорт». «Многочисленные источники косвенно подтверждают это намерение российских властей… Конечно, это не будет полноценный паспорт государства российского, позволяющий пользоваться всеми возможностями гражданина России – это будет аналог крымского паспорта первых месяцев присоединения: нигде в мире эти паспорта признаны не будут», – сообщил он.

«И нужно будет иметь ввиду, что после получения этих паспортов неуклюжие хранители тайн обязательно допустят утечку, и дорога в Украину вам будет закрыта, поскольку при получении российского документа вы по форме должны будете отказаться от украинского гражданства лично, либо через уведомление посольства письменно», – подчеркнул Ходаковский.

Непосредственно жители неподконтрольных украинской власти частей Донбасса не особенно верят в такой шаг России. Они напоминают, что и местные «власти», и различные российские политики обещают им паспорта РФ уже на протяжении пяти лет:

Олеся: «Этой сплетни уже скоро 4 года»;

Елена: «Очередная лапша»;

Игорь: «Лапша уже 5 лет))))»;

Марина: «Да это не лапша, это целый макарошковый завод»;

Олег: «Нас 5 лет одной правдой кормят, конечно же, это правда)))»;

Маруся: «Надоело всему доверять. Держат нас за баранов».

Люди не верят в реализацию данной инициативы и потому, что это будет большой нагрузкой для России – в «Л-ДНР» необходимо будет выдавать полноценные российские пенсии, выравнивать уровень заработных плат, создавать рабочие места, реально поднимать экономику. А кроме того, при наличии российского паспорта, вероятна новая волна мигрантов из «республик» в РФ.

Но, конечно, есть и такие, кто действительно верит в намерения России и ждет свой роспаспорт.

«50/50. Информации очень много, и от каждого она разная. Так что – поживем, увидим», – резюмирует Александр.

Как сообщалось ранее, еще в феврале Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что в «Л-ДНР» руководство «республик» распространяет информацию о поэтапной замене «республиканских» паспортов на российские.

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